ТОП-5 самых популярных марок подержанного авто в 2021 году

В Украине настоящий бум на подержанные автомобили. В 2021 году было приобретено 517,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 46% больше, чем в 2020 году. Названы 5 самых популярных марок подержанного авто в прошлом году

Как показывает статистика, 83 из 100 легковых автомобилей, проходивших в 2021 году свою первую регистрацию в Украине, были растаможенные машины с пробегом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте mmr.net.ua.

Самой популярной маркой среди ввезенных подержанных авто остается Volkswagen. За 12 месяцев 2021 года 90,2 тыс. автомобилей этой немецкой марки сменили своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте оказались автомобили марки Ford. За 2021 год было зарегистрировано почти 45 тысяч Фордов с пробегом.

Третье место у французской марки Renault с результатом 42,9 тыс. автомобилей.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат – 38,4 тыс. машин.

Замыкает топ-5 немецкий Opel,, в зачете которого 33,1 тыс. украинских регистраций.

Для сравнения: за прошлый год украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, то есть в 5 раз меньше подержанных.

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