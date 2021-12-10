Сотням тысяч украинцев снизили тариф на газ у Поставщика последней надежды. Они будут получать газ в ПОН по фиксированному тарифу, а не по рыночным ценам, как сейчас

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Заседание комиссии состоялось 9 декабря. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В информации от Нацкомиссии говорится, что НКРЕКП имеет соответствующие полномочия. Они предоставленные ей изменениями к Закону Украины “О рынке природного газа”, которые были внесены в последнее время. Пользуясь этими полномочиями НКРЕКП решила сменить тариф на газ для потребителей, обслуживаемых компанией Нафтогаз на условиях ПОН.

Сейчас, согласно данных, которые есть в НКРЕКП, с такими условиями получают газ более 347 тысяч бытовых потребителей в разных уголках нашей страны. Речь идет о потребителях, что потеряли своего поставщика газа, с которым у них была заключена сделка.

Из-за этого их всех перевели на снабжение в компании Нафтогаз. Эта компания выполняет функции Поставщика последней надежды. Нафтогаз, в свою очередь, с декабря начал отпускать газ для этой категории потребителей согласно рыночных цен. Таким образом, цены на газ для них получались очень высокие. К тому же, они ежедневно менялись. Теперь им тариф на газ снизят и зафиксируют.

“Указанное решение позволит бытовым потребителям получать природный газ на условиях базовой летней предложения ООО “ГК “Нафтогаз Украины”. А именно по цене 7,96 грн за 1 м3 (с НДС)”, – говорится в информации, опубликованной в Facebook НКРЕКП.

При этом в сообщении НКРЕКП не говорится, с какой даты для этой категории потребителей понизят тариф на газ.

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