В украинских школах избавятся от табелей. Их заменит свидетельство успешности. Какова будет мотивация и будут ли плохие оценки?

Украинцам рассказали, как изменится теперь система оценки в школах. Стоит ли родителям беспокоиться?

Украинским школьникам рассказали, почему вместо табеля им будут вручать Свидетельство успеваемости. Что об этом рассказали в новой украинской школе.

Об этом стало известно благодаря порталу Освитория, где регулярно извещают о реформах в сфере образования. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Образование-Инфо.

На этот раз поведали о доказательствах. Это такой документ, который школа выдает учащемуся в конце каждого семестра. Он подтверждает, что ребенок участвовал в учебном процессе, и свидетельствует, что ученик овладевает определенным уровнем образования.

Заполняет его учитель, но существует графа для родителей, где они могут записывать свои предложения.

Различия табеля и свидетельства успеваемости

Есть несколько отличий табеля от нового свидетельства. Первый показывает учет баллов по разным школьным дисциплинам, и подразумевает собой, будто ребенок коллекционирует оценки.

В современном мире это не столь важно, и ценится сочетание навыков, умение учиться на протяжении жизни, креативность и многие другие моменты, которые нельзя свести к воспроизведению знаний или копированию способа действий.

Именно поэтому важно показать процесс обучения, который есть в свидетельстве достижений.

В табеле низкие оценки отмечали, что ребенок чего-то не знает или не умеет. В новом свидетельстве пишут о том, что у ребенка получается лучше. Там не будет никакой отрицательной информации.

Родителей беспокоит, что это снизит мотивацию детей учиться. Но в Новой украинской школе уверяют, что это не так. Это только снизит уровень стресса.

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