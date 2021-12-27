Супермаркеты обновили цены на колбасы и сыры перед Новым годом

Столичные супермаркеты перед Новым годом обновили цены на колбасы и сыры. Эти продукты входят в топ блюд на новогоднем столе

Неудивительно, что в декабре цены не могли остаться ноябрьскими. Все твердые сыры ощутимо прибавили в цене. А вот стоимость колбасы демонстрирует разные тенденции. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В основном колбаса подешевела. Цены на колбасы стали ниже как в сегменте копченых колбас, так и в сегменте вареных. Однако такой ценопад наблюдается среди сравнительно недорогих сортов колбасы, что, впрочем, не удивительно. Производители позволили себе сбросить цену за счет роста количества продаж. То есть, большой опт способствует снижению цен.

В частности, килограмм варено-копченой колбасы “Глобино салями” в декабре стоит 143,95 гривны по сравнению со 151,74 ноябрьской стоимости. Таким образом цена снизилась на 5,13%. Подешевели также колбасы “Алан докторская” (на 17,37%) и “Ашан докторская” (на 3,2%).

Существенно упали в цене “Глобино докторская” (на 23%) и “Юбилейная молочная” (на 18,8%).

Однако в элитарном мире дорогих колбасных изделий наблюдается противоположная тенденция. Там цены растут. В частности, стоимость килограмма сырокопченой колбасы “Алан Брауншвейгская” сейчас стоит 503,68 гривны. А небольшая палка такой колбасы весом 375 грамм идет по 149,90 гривны. При этом еще в ноябре килограмм этого деликатеса продавался за 463,06 гривны, а палка стоила 132,98. Таким образом, по сравнению с ноябрем цена на колбасу этого сорта выросла на 8,7%.

Выросли также цены на твердые сыры

Килограмм сыра “Звени Гора голландский 45%” теперь стоит 327,93 гривны, что на 5% дороже ноябрьской цены. А почти такой же сыр “Звени Гора голландский 50%” сейчас стоит 328,43 гривны. Это дороже, чем в прошлом месяце на 16%. Вырос в цене и сыр “Комо российский 50%” (на 8%), который теперь продают по 300,27 гривны.

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