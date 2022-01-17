Субсидия через портал «Дия» – пошаговая инструкция, как подать заявку

Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона. Заявку можно подать через портал «Дия»

Украинцы могут подать заявку на оформление жилищной субсидии через портал “Дия”. Там необходимо заполнить анкету из 21 вопроса. Как получить услугу в «Дие» NNS узнал из сообщения на сайте Главком.

Подать заявление можно только через ПК-версию сайта, через программу это сделать невозможно.

Как подать заявление:

авторизироваться на сайте через систему BankID – для этого необходима электронная подпись;

в разделе «Пенсии, льготы и помощь» выбрать пункт «Заявление назначения жилищных субсидий в электронной форме»;

далее придется заполнить анкету – ответить на 21 вопрос.

После этого заявление будет отправлено в орган соцзащиты. Обработка заявки составляет 10 дней. Если в заполненной анкете имеются ошибки или недостаточно данных, документ может быть возвращен на доработку.

На доработку и исправление неточностей дают 30 дней. Субсидия выплачивается с месяца подачи заявления до конца отопительного сезона, затем производится автоматический перерасчет.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения по ее назначению до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин подает:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся по назначению жилищной субсидии.

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