В Украине может появиться «еСубсидия» – выплату пособий и контроль за расходами планируют перевести в приложение “Дия”

Таким образом, можно будет не только удобно управлять средствами, выделенными для оплаты коммунальных услуг, но и контролировать их расходы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Идея “субсидии в смартфоне” возникла после того, как через приложение “Дия” стали выплачивать “тысячу Зеленского”. Таким образом, за виртуальными картами “еПоддержка” могут появиться виртуальные карты “еСубсидия”.

О том, как будет функционировать карта “Субсидия”, рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью одному из украинских изданий.

По словам чиновника, введение такой карты позволит наконец-то упорядочить выплату субсидий гражданам. Назначение и выплата субсидии через “Дия” поможет верифицировать каждого получателя субсидии и исключить всех, кто не подходит по любому критерию.

“Что мешает выпустить „еСубсидию”? Такую же карту, средства с которой можно потратить только на оплату коммунальных услуг. Это позволит верифицировать получателей субсидий… Так, из миллиардов гривен, выделяемых на субсидии, большинство попадают в цель, но есть и злоупотребления. И мы сможем верифицировать каждого получателя”, – поделился соображениями Шурма.

В Украине уже не первый год, происходит верификация получателей субсидии. Благодаря верификации, ряды незаконных получателей госпомощи неуклонно редеют. На сегодняшний день проверки выявляют около 2-3% незаконных субсидиантов.

Как правило, их удается вывести на чистую воду после крупных покупок. Они либо покупают акции предприятий, либо делают большие переводы под видом благотворительности, либо покупают элитный автомобиль или роскошный дом.

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