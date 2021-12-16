Стало известно, как пройдет перепись населения Украины

Перепись населения Украины в 2023 году пройдет в три этапа. Онf предусматривает так называемый онлайн-раунд

Об этом сообщает в интервью вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

По его словам, на первом этапе должна пройти верификация данных во всех базовых регистрах, чтобы убрать дублирующую информацию. Предполагается, что демографический реестр станет базовым для всех остальных. Это позволит понять реальную ситуацию – сколько людей в стране.

“Второй этап – это онлайн-раунд, у вас будет возможность зарегистрироваться на портале. И информация, которая может подтянуться из реестров, уже будет подтянута, чтобы вы ее заново не заполняли. Та информация, которой будет не хватать, вы сможете добавить”, – отметил Федоров.

На третьем этапе будет проводиться традиционный обход домов – для тех, кто не переписался онлайн. Федоров отметил, что на перепись планировалось выделить 5-6 млрд гривен. Но потратят на него гораздо меньше.

“Я не вижу причин, почему в 2023 году не провести качественную перепись населения, которая будет признана в мире”, – добавил он, но в то же время не уточнил, как в этом процессе поможет американская компания Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы во время переписи населения дадут ответ на более 50 вопросов.

Украинцам поставят 50 вопросов во время переписи населения: о чем будут спрашивать