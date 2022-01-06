В Украине повысили зарплату сотрудникам полиции. Уже в январе многие правоохранители получат большую выплату. Однако зарплата повышена не всем полицейским

Зарплату будут повышать поэтапно. На январь намечен только первый этап. Второй этап состоится в апреле. А некоторым из полицейских вообще в этом году повышение зарплаты не светит. О том, кому можно готовить большие кошельки уже в январе, рассказал в своем Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Уже в конце января сотрудники полиции получат повышенную зарплату. Об этом сообщил глава Нацполиции.

“У нас приятная новость. Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января”, – сообщает Клименко.

Кто получит повышенную зарплату

Январское повышение охватит далеко не всех правоохранителей. Как отметил руководитель, зарплату полицейским будут повышать поэтапно. И в январе ее получат только те, кому предусмотрено увеличить зарплату в первую очередь.

В частности, на январское повышение могут рассчитывать патрульные, спецназовцы, а также правоохранители, служащие в зоне ООС. Остальным придется пока подождать с повышением жалованья.

Второй этап повышения зарплаты полицейским ожидается только в апреле. При этом Игорь Клименко также отметил, что руководство Нацполиции, а также руководители структурных и территориальных подразделений вообще в этом году повышения зарплаты не получат. Не стоит также стражам порядка рассчитывать на тринадцатую зарплату за 2021 год. К сожалению, она не была заложена в бюджет на прошлый год, а значит, ее не будет.

“Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем работникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако, шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа” , – заверил главный полицейский страны.

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