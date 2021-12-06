С 7 декабря восемь областей и Киев выходят из «красной» зоны карантина

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте babel.ua

Такое решение в понедельник приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Красный» уровень эпидемической опасности отменяется на территории:

Донецкой;

Днепропетровской;

Ивано-Франковской;

Луганской;

Львовской;

Одесской;

Ровенской;

Херсонской областей

Киева.

Немчинов также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Посещать общественные заведения на «желтом» уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на «желтом» уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Восемь областей могут выйти из “красной” зоны на следующей неделе