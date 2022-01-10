Система штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД может появиться в Украине уже в 2022 году. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №6502

В проекте закона говорится, что если водитель в течение года соберет более 12 штрафных баллов, его будут лишать водительских прав без суда, а если водителю водительское удостоверение выдано впервые менее одного года назад – то при получении 8 штрафных баллов в течение года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

За непристегнутый ремень безопасности и перевозку детей без автокресла хотят начислять 1 штрафной балл. За управление неисправным транспортным средством, с закрытыми номерами (повторно), перевозку детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на запрещающий сигнал светофора – 2 балла.

3 балла – за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным транспортным средством, используемым для предоставления услуг по перевозке пассажиров.

5 баллов – за превышение установленной скорости более чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации.

Штрафные баллы предлагают отменять через год со дня их начисления. За управление автомобилем лицом, удостоверение водителя которого временно приостановлено, предлагается штрафовать на 3400 гривен.

Авторы законопроекта исходят из того, что система штрафных баллов существует давно в США, Великобритании, Франции и других странах, и доказала свою эффективность.

В Украине в 2015-2020 годах уже действовала система баллов и штрафов для водителей, но до конца она так и не была реализована. Ее в 2020 году упразднил президент Владимир Зеленский.

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