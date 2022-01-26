Протесты предпринимателей за отмену кассовых аппаратов в Украине не прошли зря. Они привели к тому, что народные депутаты подготовили законопроект об уменьшении в 10 раз штрафов для ФЛП за неиспользование РРО

Период адаптации ФЛП к новой системе хотят продлить еще на год. А именно до 1 января 2023 года.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Санкции за неприменение РРО, которые действуют, нардепы предлагают оставить. Вводить их будут не с февраля, как раньше анонсировалось, а позже. За первое нарушение, связанное с неиспользованием РРО/ПРРО, предусматривается штраф в размере 10% от стоимости проданных товаров (работ, услуг. За каждое последующее нарушение — 50% от стоимости.

Кроме применения кассовых аппаратов ФЛПами, власти решили бороться с “зарплатными ФЛПами” и запретить компаниям оформлять своих сотрудников частными предпринимателями (ФЛП ІІІ группы). Если оформлять сотрудника в штат, то работодателю нужно платить 22% ЕСВ и 19,5% военного сбора и НДФЛ. ФЛПы же платят только 5% налога с зарплаты.

Акция протеста предпринимателей SaveФЛП продолжается в центре Киева уже несколько дней. Предприниматели требуют вернуть их в упрощенную систему налогообложения и отменить использование РРО физлицами-предпринимателями.

Напомним, с 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными для ФЛП II-III групп. Предпринимателям дали время до конца января на установку кассовых аппаратов. По истечении этого срока им установили штрафы до 8500 грн. за нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Одна из категорий ФЛП освобождена от кассовых аппаратов — эксперты