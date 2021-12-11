Школьные каникулы и выходные дни на Новый год и Рождество

Выходные дни и каникулы для школьников – у украинцев будут дополнительные дни отдыха на новогодние праздники. Предпраздничные дни будут сокращенными

Украинцы во время празднования Рождества и Нового года будут иметь дополнительные выходные.

В какие дни будут отдыхать граждане Украины проанализировало издание Парламент.UA, передает

NNS

Поскольку католическое Рождество, 25 декабря, в этом году выпадает на субботу, то украинцы получат дополнительный выходной – в понедельник, 27 декабря. К тому же рабочий день 24 декабря скорее всего будет сокращен на один час.

Новый год 1 января выпадает на субботу, соответственно, выходными днями станут 1, 2 и 3 января. А 31 декабря – будет короткий рабочий день.

На Рождество 7 января, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 января. Ну и в четверг, 6 января – снова будет коротким рабочим днем.

Каникулы у школьников должны начаться 24 декабря и продлится до 10 января. Однако, в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, возможны изменения.

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