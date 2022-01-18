С полок АТБ могут исчезнуть основные продукты – в чем причина

Продукты, составляющие основу ежедневного рациона большинства украинцев, могут исчезнуть с полок торговой сети АТБ в ближайшее время

Торговая сеть будет вынуждена временно прекратить продажу таких продуктов, как растительное масло, гречка, яйца, хлеб и сахар, до выяснения вопроса о формировании наценки на эти продукты.

Такую угрозу высказал генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. По словам Маркова, ритейлеров к этому вынуждает решение Кабинета Министров по установлению максимальной 10% торговой надбавки на розничные цены основных продуктов питания украинцев. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Марков считает, что это “новогоднее” решение правительства не имеет никакого экономического обоснования. То есть, процент наценки был назначен чиновниками наугад без предварительного обсуждения с представителями торговых сетей.

“Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. Следовательно, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования” , – пишет Марков в своем Facebook.

Топ-менеджер АТБ считает, что главное – это решение правительства никак не устраняет проблемы высоких цен на продукты. Ведь цены растут не из-за высоких розничных наценок (они какими были, таковыми и остаются). Они повышаются из-за повышения себестоимости производства продуктов, связанного с катастрофическим ростом цен на энергоносители.

Именно в этой плоскости нужно решать проблему, убежден Борис Марков

“Кстати, многие производители уже заявляют о неэффективности этого постановления, которое не решает для них базовых проблем: затраты на энергоресурсы, сырье и т.п.”, – пишет Марков.

Проблему высоких цен на продукт, конечно, следует решать, уверен руководитель. Однако это следует делать взвешенно и комплексно, предварительно организовав широкие консультации с участием власти, производителей и реализаторов.

В комментариях к публикации Маркова отличились многие неравнодушные граждане. Одни безоговорочно с ним согласны и говорят, что ничего другого не ждали от власти дилетантов. Другие напоминают, что госрегулирование цен было отменено сравнительно недавно. Поэтому ритейлеры лукавят, когда говорят, что им нужно время для перехода на новую систему ценообразования. А третьи убеждены, что украинским властям давно пора переходить на позиции экономического патриотизма, и принимать решения, исходя из таких позиций.

“Что происходит? Быстрое заполнение сетевого рынка импортом! Он дешевле! Скоро укр производителя не останется! Через это проходили Прибалтика, Словакия, Венгрия…! Есть только один путь: прямые выгодные для страны контракты на энергоносители! Патриотизм!! !!Покупать российский газ по 3200$ патриотически, а по 250$ нет! Пока политики не прекратят заниматься политиканством, мы обречены! К сожалению…”, – пишет комментатор, что представился производителем.

В Украине ввели госрегулирование цен на продукты питания: список