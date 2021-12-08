С какого возраста начнут прививать детей от COVID-19 -МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассчитывает, что в Украине тоже начнут прививать детей против Covid-19. С какого возраста это начнут делать

В Украине планируют вакцинировать от COVID-19 детей с 5 лет. Об этом глава Министерства здравоохранения рассказал на всеукраинском форуме “Украина 30. Саммит дети” в Киеве. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Новости Ю.

“Мы уже разрешили вакцинироваться против коронавирусной болезни деткам в возрасте от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовались этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет. Я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения в инструкции, привезет соответствующие препараты – это также можно будет сделать, Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию против коронавирусной болезни именно детей, поскольку мы сосредоточены на группе риска, людей старшего и пожилого возраста. Для нас это приоритет”, – отметил глава МОЗ.

К слову, в октябре МОЗ Украины согласился с рекомендацией разрешить прививать детей от коронавируса в возрасте 12-17 лет при наличии всех плановых прививок у подростка.

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