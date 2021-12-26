В Украине с 29 декабря начинают действовать новые водительские удостоверения

Со следующей недели в виде кода «78» в графе 12 документа уже будет указываться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте mmr.net.ua

При наличии такой водители смогут управлять автомобилем только автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой.

В сервисных центрах МВД считают, что новые нормы в водительском удостоверении являются элементом международной транспортной политики, вкладом в улучшение безопасности на дорогах, облегчение свободного движения украинцев за рубежом.

«Такие нововведения – это еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами», – отметили в сообщении главного сервисного центра МВД.

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