С 2022 года украинцы начнут платить налог на огород – кто и сколько

Украинцы с 2022 года станут платить налог на огород. Это касается даже небольших участков земли, на которых выращивают овощи для собственного потребления.

Речь идет об участках площадью не менее 50 соток. На приусадебные участки новая налоговая норма не распространяется. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Налог на огород появился в результате принятия так называемого “ресурсного” законопроекта № 5600. Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно уплачивать тем фермерам, которые сейчас уплачивают с одного гектара менее 1100 грн. налогов. При этом площадь участка, с которого будут брать налоговый сбор, должна быть не менее 50 соток. Хотя сначала речь шла о большей площади – 2 гектара. Однако затем эту норму сократили в четыре раза.

Законом установлена ​​минимальная цена налога за огород. Она составит 5% нормативной оценки земли. В среднем в Украине это 1500 гривен. Платить налог нужно будет ежегодно – независимо от того, имеет владелец доход от этой земли или нет. Арендующим землю без официального оформления также придется заплатить за свои участки.

Таким образом, власти хотят заставить мелких землевладельцев отказаться от своих участков и продать их за бесценок. Особенно если этими владельцами являются пенсионеры, которые и так сводят концы с концами, то им первым и придется расстаться со своими наделами.

От нового налога будут освобождены дачники, работающие на небольших приусадебных участках (до 50 соток), и аграрии, которые официально платят налоги за проданный урожай.

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