С 15 декабря еще две области выходят из “красной” зоны

С 15 декабря “желтая” зона карантина пополнится. Еще две области выходят из “красной” зоны карантина
Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина
“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 декабря 2021 года “желтый” уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей”, – говорится в сообщении министра Кабмина Олега Немчінова.
Из “красной” зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.
Отметим, что в этой зоне остаются такие области:
- Волынская
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.
Новые правила карантина
В регионах, которые перешли в “желтую” зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно непривитых граждан.
В “желтой” зоне карантина запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений с размещения, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют “желтый” или “зеленый” сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
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