С 15 декабря еще две области выходят из “красной” зоны

С 15 декабря “желтая” зона карантина пополнится. Еще две области выходят из “красной” зоны карантина

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте РБК-Украина

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 15 декабря 2021 года “желтый” уровень эпидемической опасности на территории Винницкой и Хмельницкой областей”, – говорится в сообщении министра Кабмина Олега Немчінова.

Из “красной” зоны выходят Винницкая и Хмельницкая области.

Отметим, что в этой зоне остаются такие области:

Волынская Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская Сумская, Черкасская, Черниговская.

Новые правила карантина

В регионах, которые перешли в “желтую” зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно непривитых граждан.

В “желтой” зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений с размещения, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют “желтый” или “зеленый” сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

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