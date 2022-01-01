С 1 января в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила в Украине новые тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать с 1 января 2022 года

Речь идет о так называемых “зеленых” тарифах на электроэнергию, по которым будут оплачивать энергию, полученную из возобновляемых источников. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Итак, с 1 января 2022 года будут действовать такие “зеленые” тарифы на электроэнергию:

Для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт, “зеленый” тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками , будет составлять почти 5,04 грн/кВт-час (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году.

, будет составлять почти 5,04 грн/кВт-час (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Для генерирующих установок, введенных в действие после 1 января 2020 года, “зеленый” тариф составит 3,78 грн/кВт-час (без НДС). Такие же тарифы установлены и на электроэнергию, производимую на комбинированных ветро-солнечных системах.

На электроэнергию из биомассы для потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт, “зеленые” тарифы на электроэнергию составят 3,81 грн/кВт-час. (без НДС) – независимо от года ввода установок в эксплуатацию. Такие же тарифы установлены на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Для ветровых установок мощностью не выше 150 кВт, “зеленый” тариф на электроэнергию составит 3,58 грн/кВт-час (без НДС). Это касается установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Для ветровых установок , введенных с 2020 года, тариф будет составлять 3,22 грн/кВт-часов (без НДС).

мощностью не выше 150 кВт, “зеленый” тариф на электроэнергию составит 3,58 грн/кВт-час (без НДС). Это касается установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Для , введенных с 2020 года, тариф будет составлять 3,22 грн/кВт-часов (без НДС). Тарифы на электроэнергию, произведенную гидроэнергетическими установками мощностью 150 кВт, составят 5,37 грн/кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,84 грн/ кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

мощностью 150 кВт, составят 5,37 грн/кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,84 грн/ кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Для геотермальных установок мощностью не более 150 кВт установлены следующие тарифы на электроэнергию: 4,62 грн/кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,16 грн/кВт-час. (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

мощностью не более 150 кВт установлены следующие тарифы на электроэнергию: 4,62 грн/кВт-часов (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,16 грн/кВт-час. (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года. Для установок мощностью более 150 кВт, принадлежащих компаниям и предприятиям, НКРЭКУ устанавливает тарифы отдельно для каждой компании. В 2022 году “зеленые” тарифы для таких генерирующих систем составят от 1,79 грн/кВт-ч. до 7,55 грн/кВт-часов (без НДС)

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