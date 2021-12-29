Компания Новая почта с 1 января 2022 года кардинально изменит правила работы. Стоимость доставки посылок будет рассчитываться по-новому с учетом пункта назначения и тарифной зоны

В пресс-службе Новой почты сообщили, что территорию Украины условно разделят на три новых тарифных зоны. В рамках этих зон будет определена стоимость доставки грузов. Отдельные тарифы будут действовать при отправке в пределах города и его пригорода, в село или поселка городского типа и между разными городами страны. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Кроме того, будет определена стоимость доставки в зависимости от габаритов упаковки груза. Так, для маленьких посылок весом до 2 кг тариф снизят с 45 до 40 гривен. Посылки весом до 30 кг до конца 2021 года Новая почта доставляла за 100 гривен. С 1 января тариф снизят до 80 гривен. В новые тарифы автоматически будет включаться комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен.

Новая почта с 1 января 2022 вводит новую услугу по доставке документов. В фиксированный тариф 40 гривен будет включаться стоимость картонного конверта, который обеспечит сохранность ценных бумаг при транспортировке.

Новая почта также изменяет подход к формированию стоимости доставки и забор посылок курьером. Тарификация не будет связываться с весом посылок, все грузы до 30 кг курьер доставит или заберет за дополнительные 30 гривен. Курьерская доставка/забор для посылок сверх указанного веса составит +90 гривен за каждые 100 кг.

Доставка посылок по экспресс-накладной с несколькими местами тоже будет тарифицироваться по-новому. Новая почта оценит по базовому тарифу самую габаритную и тяжелую коробку, остальная – по сниженному. Акционные тарифы на доставку в почтоматы и отсутствие комиссии при получении наложенным платежом Новая почта продлила до конца первого квартала 2022 года.

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