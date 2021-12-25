Киевстар повышает стоимость услуг в линейке тарифов Smart и повышения их стоимости с 1 января 2022 года

Таким образом корпоративные клиенты мобильного оператора получат еще больше полезных услуг для решения рабочих задач и общения с близкими. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Обновленные пакетные предложения станут выгоднее предыдущих. При этом стоимость тарифа Smart будет увеличена всего на 50 грн. За эти деньги абоненты Киевстар получат дополнительные 80 минут для звонков на другие сети, которые можно использовать и для звонков за границу на популярные направления (Италия, Польша, Чехия, Германия, Россия) и увеличенный объем МБ для доступа в интернет.

Как известно, новые абоненты не могут подключиться к линейке Smart (Smart, Smart Max, Smart Business, Smart Business). Для всех старых абонентов Киевстар с Нового года данные тарифы останутся действительными. Изменится только их стоимость и наполнение.

С 1 января 2022 Киевстар изменит условия пользования некоторыми сервисами для бизнеса. Так, для всех пользователей в среднем на 10% увеличится стоимость минуты переадресованного звонка из номера 0-800, которая не изменялась уже более 7 лет.

Изменения коснутся стоимости услуги рассылки SMS Коммерческого контакт-центра – до 0,55 грн за 1 SMS. Абоненты Киевстар, которых коснутся изменения, будут проинформированы о них в SMS-сообщениях или электронным письмом не позднее 7 дней до их ввода.

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