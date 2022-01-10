С 1 мая тариф на газ изменят и зафиксируют – какой будет стоимость

Украинцы получат новые тарифы на газ с 1 мая 2022 года. Их опять зафиксируют на целый год. Тариф на газ от Нафтогаза, как и от других компаний-поставщиков, изменится

При этом новый фиксированный тариф на газ может быть даже ниже, чем тот, который бытовые потребители платят сейчас. Своими соображениями о тарифах на газ Юрий Витренко поделился в интервью одному из СМИ. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Тарифы на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, говорит Юрий Витренко. Ведь Украина интегрирована в европейский рынок газа. А значит, наши тарифы соответствуют той стоимости газа, которая складывается в Европе.

Прошлый год ознаменовался беспрецедентным ростом цен на газ в Европе и не только. При этом в Украине бытовые потребители почти не ощутили повышения цены на газ. Она была зафиксирована еще в конце апреля, и с 1 мая 2021 года украинцы получали газ от своих поставщиков по фиксированным тарифам.

Правда, в конце прошлого отопительного сезона была надежда, что летом стоимость газа в Европе упадет, и потребители смогут перейти на более выгодные месячные тарифы. Однако вопреки логике, этот прогноз не оправдался, и цена газа только день ото дня продолжала расти.

Как будет в этом году, глава Нафтогаза не рискует утверждать со стопроцентной уверенностью.

“Это открытый вопрос. Все зависит от того, что будет на рынке. Сейчас есть предположение, что, начиная с апреля, цена будет падать. Если смотреть на форвардные цены на следующее лето, то они намного ниже этой зимы”, – рассказал Юрий Витренко.

Однако ситуация может измениться в любой день. Это наглядно показал прошедший год. К сожалению, Украина менее энергоэффективна, чем другие европейские страны. Поэтому у нас расход газа на душу населения гораздо выше, чем в Европе.

Но при этом у Украины есть газ собственной добычи, что меняет ситуацию в нашу пользу.

В общем, уже ближе к концу апреля, станут очевидны те или иные тенденции на газовом рынке. Однако пока эксперты считают, что с начала мая стоимость газа упадет, по крайней мере, в несколько раз.

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