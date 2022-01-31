Реально ли в Украине получить землю в собственность бесплатно

Согласно закону, каждый совершеннолетний гражданин Украины имеет право получить землю в собственность безвозмездно. Украинцы могут получить 2 гектара земли для ведения личного сельского хозяйства

Немало украинцев в предыдущие годы воспользовались этим правом. Однако в настоящее время реализовать это право становится все труднее. Директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Роман Сластен объяснил, что препятствует получению земельных наделов, и как на это повлиял рынок земли, который начал функционировать в середине прошлого года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Право на безвозмездное получение 2 гектаров земли закреплено Земельным кодексом Украины. В предыдущие годы его удалось реализовать немалому количеству граждан. Кто-то на самом деле брал землю для ведения личного хозяйства, кто-то – для того, чтобы приватизировать и впоследствии продать, а кто-то просто брал ее не для собственного использования.

Да, история зафиксировала немало случаев, когда земельные наделы, расположенные рядом друг с другом, выделяли нескольким гражданам. А те, получив землю в собственность, на удивление единодушно дарили ее какому-нибудь местному чиновнику. Причем все в один голос утверждали, что подверглись душевному порыву. В самом деле, почему бы не сделать хорошему человеку щедрый подарок?

Впрочем, было и немало граждан, которые действительно взяли ту землю, чтобы обживать ее и растить на ней своих потомков.

“В течение последних пяти лет значительное количество граждан Украины, подавляющее большинство из которых являлись участниками боевых действий, получили таким образом земельные участки”, – рассказывает директор УКАБ.

Насколько реально получить землю

Однако те времена уже позади. Теперь выпросить у власти заветные 2 гектара практически нереально, рассказывает Роман Сластен. Ведь в прошлом году большинство государственных земель было передано в коммунальную собственность. Теперь им распоряжаются территориальные общины. А они, конечно, отдали землю в аренду, чтобы община имела с нее выгоду. Неиспользуемой свободной земли практически не осталось. Поэтому местные власти отказывают просителям, которые только теперь решили обзавестись земельными наделами.

Что касается рынка земли, который начал действовать в прошлом году, то он практически никакого влияния на процессы выделения безвозмездной земли не имеет. Ведь та земля, которая сейчас пошла на продажу, и та, которую безвозмездно давали людям, принадлежат к разной юрисдикции. Землю, предоставляемую безвозмездно, можно было продавать и покупать и раньше, на нее мораторий не распространялся. А распаянную землю разрешили продавать только в прошлом году.

“Поэтому рынок сельхозземли именно для ведения личного сельского хозяйства был и раньше. Сейчас он просто интегрировался в общий рынок сельхозземель”, – подытожил эксперт.

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