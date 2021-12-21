Нафтогаз искусственно сдерживает тарифы на газ для своих потребителей. В то же время, как реальная стоимость газа намного выше, чем в платежках

Об этом рассказал глава “Нафтогаза” Юрий Витренко в эфире программы “Право на власть”.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Реальная стоимость кубометра газа в пять раз превышает действующие тарифы, отметил Витренко. Если сейчас резко поднять цены, то появляется “долговая яма”. Этого в Нафтогазе пытаются не допустить.

Реальная стоимость кубометра газа должна быть на уровне 45 гривен, а не 8 гривен, как сейчас. Глава Нафтогаза отмечает, что компания долго не сможет поддерживать тарифы на выгодном для украинцев уровне.

Чтобы удерживать цены на газ в зимний период, предприятия теплокоммунэнерго могут перевести на использование биогаза. Его можно производить из отходов сельского хозяйства и мусора. Также планируется внедрение программы термомодернизации, чтобы научить украинцев более ответственно относиться к потреблению энергии. Однако все эти меры еще не приняты на государственном уровне, а цены на газ в Европе стремительно растет.

В Европе стоимость газа превысила уровень 1400 долларов за тысячу кубометров и продолжает уходить. Нафтогаз 20 декабря предложил коммерческую стоимость продажи природного газа выше 59 тыс. грн за тысячу кубометров, что стало рекордной ценой. Рост цены газа на украинской бирже обусловлен ростом стоимости газа в Европе из-за отказа российского “Газпрома” увеличивать объемы поставок газа в европейские газохранилища.

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