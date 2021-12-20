Пять простых способов, как быстро разморозить сливочное масло

Чтобы сливочное масло дольше хранилось, его часто кладут в морозилку. При холодных температурах масло становится очень жестким и его очень долго размораживают. Существует пять способов быстро разморозить сливочное масло.

Если вам срочно нужен кусочек сливочного масла для приготовления блюда, для выпечки, или чтобы намазать его на бутерброд, предлагаем воспользоваться одним из быстрых способов размораживания. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Нарежьте сливочное масло на мелкие кубики

Самый простой вариант – нарезать замороженное масло на кубики. Оставьте масло на 10-15 минут при комнатной температуре, и оно станет более мягким.

Натрите масло на терке

Если вам нужно сливочное масло для выпечки, то самым оптимальным вариантом станет терка. Возьмите необходимый кусочек и натрите его на большой терке. Этот процесс займет 5 минут.

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Нагрейте воду в кастрюле. Когда вода закипит, поставьте поверх кастрюли тарелку или перевернутую крышку. Сверху поместите масло. Его можно нарезать кусками или проткнуть зубочистками в нескольких местах – тогда оно разморозится за считанные минуты.

Раскатать сливочное масло скалкой

Можно раскатать большой кусок масла обыкновенной скалкой. Используйте для этого пергаментную бумагу, которую можно будет выбросить, ведь масло сильно прилипает и будет оставлять следы на доске и самой скалке.

Подогрейте посуду

Отрежьте необходимое количество сливочного масла и положите его на тёплую тарелку или в теплую миску, которую предварительно нагрейте в микроволновке, или на плите. Масло быстро начнет размораживаться под воздействием высоких температур.

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