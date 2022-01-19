В Украине на 19 января в оранжевой зоне карантина находятся пять областей. В одной из них особенно критическая ситуация

Уже 5 областей в оранжевой зоне. В Ивано-Франковской области особенно критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты здоровья.

В оранжевой зоне карантина находятся следующие области:

Ивано-Франковская – три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Львовская – динамика госпитализаций.

Ровенская – критический показатель новых случаев,

Сумская – критический показатель новых случаев,

Черновицкая – критический показатель новых случаев.

Отметим, что сразу три показателя Минздрава по распространению Covid-19 являются критическими в Ивано-Франковской области. Это означает, что область готова перейти в красную зону.

Коронавирус в Украине по состоянию на 19 января 2022 года подтвердили у 3 780 903 людей. За сутки – 12 815 новых случаев.

Среди них — 1422 ребенка и 464 медработника.

В течение всего времени с начала пандемии от вируса умерли 98 712 людей, за последние сутки зафиксированы 163 летальные случаи.

Выздоровели за все это время 3 567 336 человек, за день – 5 413.

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