Путину нельзя верить – Порошенко о целях президента РФ по Украине и Европе

Президенту России Путину нельзя верить. Он не держит своего слова, и европейским странам нужно всегда помнить об этом – Петр Порошенко о целях президента России

Путин не будет ни с кем договариваться. Он только будет пытаться любым способом расширить свое влияние, оттеснив НАТО и Евросоюз. Об этом сказал пятый Президент Украины, лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко в интервью авторитетному немецкому изданию “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL

Петр Порошенко вспомнил переговоры с главой Кремля об освобождении заложников. В одном из разговоров с Путиным он обсуждал освобождение украинского кинорежиссера Олега Сенцова, которого захватили россияне.

“Во время телефонного звонка в то время мы говорили о деле российского журналиста Афанасьева. Его нашли наши войска на востоке Украины с реактивной системой залпового огня в руках. У нас есть видео доказательства этого. Тогда Путин попросил меня освободить журналиста. Я сказал, хорошо, но вы там захватили украинского кинорежиссера Олега Сенцова из Крыма. Тогда верните мне Сенцова, а я отдам вам этих так называемых журналистов. Тогда Путин попросил меня сделать первый шаг. Я сделал, а он нарушил свое слово – Сенцова арестовали на годы в России. Это был первый урок, который я тогда усвоил, и который я хочу передать вашим читателям: пожалуйста, не верьте Путину”, – сказал он.

Лидер “Европейской Солидарности” также прокомментировал увеличение российских войск на границе с Украиной.

“В краткосрочной перспективе цель президента Путина — дестабилизировать Украину изнутри и атаковать ее извне, ослабив до такой степени, что нас можно будет завоевать. Его долгосрочная цель – уничтожить украинский суверенитет и территориальную целостность, чтобы реализовать свою сумасшедшую идею Советского Союза 2. Я ссылаюсь только на его известное эссе, в котором он полгода назад писал, что Украина и Россия “один народ”, поэтому Украина не имеет права на существование”, – отметил Петр Порошенко. “На Западе его краткосрочные цели – вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы и уничтожить ценности общества и демократии Запада”, – предостерег политик.

Петр Порошенко также добавил, что в одном из телефонных разговоров в 2014 году Путин сказал, что на его столе была книга известного немецкого писателя о кризисе в Европе “Падение Запада” Освальда Шпенглера. “Он действительно в это верит”, – отметил Порошенко.