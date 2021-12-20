В Украине камеры автофиксации нарушений ПДД теперь могут определять автомобили, не имеющие права двигаться по полосе общественного транспорта. За что будут штрафовать водителей

Пока такое правонарушение фиксируется в автоматическом режиме. Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

По его словам, в систему фиксации в автоматическом режиме поступают сведения о предоставленных Государственной службой безопасности на транспорте лицензий в сфере хозяйственной деятельности, связанной с перевозками пассажиров. Это дает законные основания для водителей с имеющимся разрешительным документом использовать полосу для маршрутных транспортных средств.

Остальные водители, проезжающие полосой движения общественного транспорта, теперь будут штрафоваться в автоматическом режиме с помощью камер. Конечно, там, где установлены камеры.

В Украине сейчас за водителями следят около 250 камер автофиксации нарушений ПДД. К 2024 году их будет около 1,5 тысячи.

Ранее стало известно, что в 2022 году система автофиксации нарушений ПДД, которая до сих пор могла только обнаруживать автомобили, превышающие скоростной режим, получит новые функции. В частности, камеры начнут фиксировать машины, которые двигаются на красный сигнал светофора.

Между тем, пока дорожные камеры не справляются со своей прямой обязанностью. Количество ДТП не уменьшилось. В Украине с января по октябрь 2021 зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года.

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