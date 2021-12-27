Процедура компенсации за “Пакунок малюка” станет еще проще

Денежную компенсацию за “пакунок малюка” родителям новорожденных можно будет получить через портал цифровых услуг “Дия”

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Рубрика.

По его словам, процедура предоставления “пакунку малюка” и выплата денежной компенсации станет еще проще.

“На этой неделе правительство усовершенствовало механизмы получения этой помощи. Теперь родителям новорожденных не нужно подавать справки в бумажной форме о неполучении “пакунку малюка” в заведении здравоохранения. Можно будет обратиться за выплатой денежной компенсации его стоимости онлайн через электронную форму в “Дия”, – написал Шмигаль.

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