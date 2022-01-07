В ВОЗ дали разъяснение по поводу заболевания на штамм коронавируса «Омикрон» – как он переносится

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса “Омикрон” не относится к категории “мягких”.

По словам экспертов, новый штамм «Омикрон» также приводит к случаям госпитализации и летальным исходам. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте UA-NEWS.

«Хотя «Омикрон» кажется менее тяжелым по сравнению с «Дельтой», особенно у вакцинированных, это не значит, что его следует относить к категории «мягких». Как и предыдущие варианты, «Омикрон» госпитализирует людей и убивает людей», – отметили в ВОЗ.

Эксперты подытожили, что «цунами» коронавирусной инфекции настолько велико и быстро, что поражает системы здравоохранения во всем мире.

Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им.Л.В.Громашевского НАМН Украины пришли к мнению, что новая волна коронавируса со штаммом «Омикрон» на территории Украины начнется в апреле.

Выявлен “скрытый” вариант штамма “Омикрон”: его не видит ПЦР-тест

Какой симптом штамма Омикрон указывает на тяжесть болезни