“Дия” предупредило своих пользователей о возможных ошибках при авторизации. Они могут случаться в ближайшие дни – приложение “Дия” переходит на новый алгоритм

Это связано с тем, что в приложении изменяются правила авторизации по электронному паспорту. Измененные правила авторизации с помощью ID карты начали действовать с 16 декабря. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В сообщении от Минцифры говорится, что обновлен сертификат авторизации и в связи с этим вводится новая квалифицированная электронная печать. Ее используют для надежной защиты данных при авторизации через BankID.

С помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) можно идентифицировать пользователя, а также получить информацию о нем из банковских баз данных и подтянуть эти данные в “Дию”.

В то же время, в Минцифры предупреждают, что сейчас в банках идет обновление баз данных. Поэтому в ближайшие дни вполне вероятны ошибки при авторизации. Поэтому в Минцифры советуют пользоваться при входе в “Дию” чипом NFC ID-карты.

Алгоритм использования чипа ID-карты при входе в “Дию”

При входе в программу следует выбрать способ авторизации через NFC.

Сфотографировать обратную сторону ID-карты и добавить ее к задней панели телефона для считывания данных.

Подтвердите его с помощью Photo ID.

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