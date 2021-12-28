При каком условии пожилым украинцам раздадут 1000 грн на лекарства

Полностью привитым от коронавируса украинцам раздадут 1000 грн на лекарства. Эти деньги выплачены по программе еПоддержка

Сделать это смогут только те, кто старше 60 лет и получил две дозы вакцины.

Подобные изменения в программе произойдут в январе 2022 года. Об этом заявила первый вице-премьер-министр Украины, министер экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

NNS

“С января 2022 года программа еПоддержка будет модифицирована. Дадим возможность людям старше 60 лет направить средства на приобретение лекарства”, – сказала Свириденко. Правда, каким будет этот механизм, она не уточнила.

Пока украинцы могут потратить “ковидную тысячу” только на книги, походы в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны), абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов. Чаще всего, кстати, покупают книги.

Никакого специального списка торговых точек, где разрешается платить “тысячей за вакцинацию”, не предусмотрено. Система определяет это автоматически на основе специальных МСС-кодов, свидетельствующих о сфере деятельности предприятия.

По словам Свириденко, в следующем году произойдут и другие изменения в программе Поддержка. Подробностей пока нет – по словам министра, нововведения будут зависеть от того, каким именно отраслям экономики понадобится поддержка государства.

Свириденко также уточнила, что до 27 декабря заявки на получение “1000 грн за вакцинацию” в приложении Дия подали 5,5 млн украинцев, банковские карты оформили 6,5 млн человек. Из бюджета уже потратили 3 млрд грн – то есть по тысяче гривен выплатили трем миллионам человек. Остальные ждут своей очереди.

Чтобы получить “1000 грн за вакцинацию”, нужно:

в приложении Дия последней версии перейти в раздел “Услуги”

найти и выбрать услугу еПоддержка;

пройти проверку на соответствие критериям получателя (возраст более 18 лет, наличие “зеленого” сертификата о вакцинации);

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Оформить карту можно в одном из банков, сотрудничающих с программой. Пока это ПриватБанк, Сбербанк, Monobank, А-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк. Мобильные приложения этих банков тоже следует обновить.

На что украинцы активно тратят “ковидную“ 1000 гривен