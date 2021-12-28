При каком условии ФЛП не должны устанавливать кассовые аппараты

Чтобы не устанавливать кассовые аппараты, доход ФЛП 1-й группы не должен превышать 1,002 млн. гривен

Уже через неделю, с 1 января 2022 года, ФЛП второй-четвертой групп должны применять регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты — Ред.) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО). Однако такое решение будет действовать не для всех. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

Об исключении говорится в статье 9 закона “О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг”.

Таким образом, пользование кассовыми аппаратами может избежать ФЛПы 1-й группы. То есть те предприниматели, которые не имеют наемных работников и осуществляют розничную торговлю за наличные на рынках, или работающие по модели бизнеса B2B (бизнес для бизнеса — Ред.)

Кроме того, чтобы не устанавливать кассовый аппарат, доход ФЛП 1-й группы не должен превышать 1,002 млн гривен.

К тому же, использование кассовых аппаратов необязательно, если ФЛП предоставляют услуги и проводят расчеты исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств. Например, Приват24, monobank, Сбер24, City24, LiqPay, EasyPay, WayForPay и т.д.

В законе говорится, что “регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций и расчетные книги не применяются: при осуществлении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств”.

С 1 января 2022 года в Украине вступят в силу новые правила для физических лиц-предпринимателей, работающих в сфере малого бизнеса. Они будут обязаны пользоваться кассовыми аппаратами. Для того, чтобы выбрать и зарегистрировать регистратор расчетных операций (РРО) или программный регистратор расчетных операций (ПРРО), остается всего несколько недель. Это коснется сотен тысяч предпринимателей, которые до этого никогда не использовали кассовые аппараты в своей деятельности.

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