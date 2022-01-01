Правила военного учета для женщин планируют изменить

Министерство обороны предлагает изменить правила военного учета для женщин. Могут отменить штрафы

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в ответ на запрос РБК-Украина, передает NNS

Как сообщили в Минобороны, проведен анализ вероятных осложнений, которые могут негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки из-за чрезмерного количества обращений по поводу постановки на военный учет.

“Минобороны обратилось к другим силовым структурам с предложением дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 предложения министерству”, – сообщается в ответе на запрос.

В частности, просят учесть применение электронной системы взятия на военный учет, а также возможность добровольного порядка для отдельных категорий профессий.

“Минобороны разрабатывает проект нормативно-правового акта по неприменению административных взысканий (штрафов) к женщинам, нарушившим порядок и сроки взятия на военный учет”, – идет в сообщении

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