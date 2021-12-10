C 1 января 2022 года украинских пенсионеров ждет повышение пенсий. Отдельные группы будут получать 6000 гривен

Всего государство планирует пересчитать минимальные и максимальные выплаты, а также повысить надбавки за стаж. Кого коснутся нововведения NNS узнал из сообщения на сайте ТСН.

Пенсии для чернобыльцев

В январе пенсии пересчитают ликвидаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это коснется почти 40 тысяч пенсионеров. Соответствующий законопроект “О внесении изменений в закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы” уже частично вступил в силу 1 июля 2021 года. А с января 2022 года он будет действовать в полном объеме.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности – до 6000 грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности – до 4800 грн;

тех, кто получил третью группу инвалидности – до 3700 грн.

Кроме того, в январе повышение коснется женщин, родившихся до 1962 года. Им, выплаты повысят на 9%.

Традиционная индексация пенсий

С марта 2022 года пройдет традиционная индексация пенсий. Это произойдет в соответствии с ростом средней заработной платы и инфляции. Также в марте пенсионеры от 80 лет и старше получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 гривен, а пенсионеры в возрасте 75-80 лет – 400 гривен.

Кроме того, будут увеличены минимальные пенсии людям пожилого возраста, которые имеют большой страховой стаж. При наличии страхового стажа 20 для женщин и 25 лет для мужчин, пенсионеры в возрасте 80+ будут получать минимум 2600 грн, в возрасте 75-80 лет – 2500 грн.

Перерасчет для работающих

С 1 апреля пересчитают выплаты тем пенсионерам, которые продолжили работать на пенсии. Во время перечисления будут учитывать стаж и заработную плату.

Перерасчет минимальных пенсий в июле и декабре

В результате повышения прожиточного минимума минимальную и максимальную пенсии повысят дважды. В июле она увеличится с 1934 до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. Максимальная пенсия в соответствии увеличится до 19340 в июле и до 20770 грн в декабре.

Увеличат также выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу. Минимальные выплаты пенсионерам, которые имеют 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины), составят 2500 гривен.

С 1 декабря рост прожиточного минимума для населения Украины повлечет за собой и повышение пенсий. Минимальная пенсия вырастет до 1 934 грн. Вместе со всем надбавками пенсионеры старше 65 лет будут получать минимальные выплаты в размере 2600 гривен. Для участников боевых действий пенсия составит 4061 грн. Максимальный размер пенсии увеличится на 800 грн и составит 19 340 грн.

Индексация в марте: кому увеличат пенсионные выплаты