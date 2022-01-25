В декабре 2021 года Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2022 год. В нем предусмотрено более 200 млрд гривен на повышение пенсий путем ежегодной мартовской индексации и ряд других компенсационных отчислений

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, выплаты неработающих граждан возрастут в среднем на 14%, что составляет около 500 гривен. Об этом премьер сообщил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

С 1 марта 2022 года предусмотрено повышение пенсий путем индексации:

для лиц в возрасте 75-80 лет – на 400 гривен;

для лиц старше 80 лет – на 500 гривен.

В то же время минимальный размер пенсии составит 2500 гривен. Это будет касаться почти 1 млн. граждан.

Если у пенсионера старше 70 лет будет достаточный трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), то минимальная пенсия будет составлять не менее 3000 гривен.

Военные пенсионеры, ликвидаторы с инвалидностью также получат повышение в размере от 700 до 1500 гривен, поскольку их пенсии выше.

С 1 марта также увеличатся минимальные пенсии для тех, кто не имеет соответствующего страхового стажа. 2022 под индексацию впервые попадут те категории пенсионеров, которых исключили из списка в 2017 году. Речь идет о чиновниках, ученых, судьях и т.д. Раньше их пенсии индексировали не в марте, а по отдельности.

Перерасчет будет индивидуален. едь сумма повышения зависит от количества стажа и возраста каждого конкретного пенсионера. Обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно, поскольку перерасчет будет проведен автоматически. Уже в апреле пенсионеры получат на руки пенсии с надбавкой.

Уровень государственной помощи для пенсионеров старше 75 и 80 лет с марта составит 456 и 570 гривен соответственно.

Уже с 1 апреля начнется второй этап индексации пенсий. Выплаты будут перечислены работающим пенсионерам. При этом перерасчете будет учитываться полученный страховой стаж и текущая зарплата пенсионера.

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