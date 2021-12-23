Получил – примеряй: в отделениях “Новой почты” установят примерочные

Для тех, кто получает заказы от продавцов одежды и обуви, в отделениях “Новой почты” планируют установить примерочные

Кабинки для примерки уже появились в 50 отделениях в крупных городах.

Сеть отделений с примерочными будет расширяться. Пробное тестирование показало хорошие результаты.. Также компания предоставила список отделений, в которых уже установлены такие кабинки. Больше всего примерочных пока что в Киеве. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте OBOZREVATEL.

В каждой примерочной должен быть стул, зеркало в полный рост и вешалка для одежды, отметили в компании. Что будет с маленькими отделениями, площади которых может не хватить для установки кабинок, пока не уточняется.

К слову, подобная услуга уже не нова для Украины. В некоторых отделениях почтовой службы Justin примерочные кабинки появились в 2020 году. В большинстве своем это партнерские отделения службы доставки и крупных онлайн-магазинов.

Как воспользоваться примерочной на почте

Зайти в примерочную и проверить вещи можно до оплаты посылки с одеждой или обувью.

Перед примеркой оператор “Новой почты” должен проверить все содержимое посылки и подсчитать количество вещей в ней.

Если вещи подошли, клиент возвращается к оператору из примерочной и оформляет отказ. Если в одеждой или обувью все в порядке, тоже нужно вернуться к оператору и оплатить заказ.

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