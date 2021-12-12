Общим условием для получения выплат по безработице является необходимость посещения центра занятости

В Украине право на получение пособия по безработице имеют граждане как с рабочим стажем, так и без него. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Соцпортал

Последним могут отказать в денежной помощи, – уточнили в мелитопольском горрайонном центре занятости. Для граждан, которые до обращения в центр не работали или получали зарплату в конверте без записей в трудовой, пособие по безработице будет минимальным.

Сумма такой минималки составляет 1 тысячу гривен. Такая выплата действует на период действия карантина и в течение 30 календарных дней после его окончания.

Минимальное пособие по безработице без официального рабочего стажа на протяжении 180 календарных дней могут получать украинцы в возрасте до 35 лет. В то же время, гражданам старше 35 лет, которые не имеют оформления трудовых отношений и соответственно стажа (даже если они и работали до этого “в тени”), согласно действующему законодательству в назначении выплаты пособия по безработице откажут.

Следует отметить, что максимальный размер пособия по безработице с декабря 2021-го – почти 10 тысяч гривен, то есть в десять раз больше.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа:

до двух лет – 50%,

от двух до шести лет – 55%,

от шести до 10 – 60%,

свыше 10 лет – 70%.

Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней – 100%,

в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

в дальнейшем – 70%.

Общим условием для получения выплат по безработице является необходимость посещения центра занятости. Но на период действия карантина такое требование не действует. Просто безработный должен по телефону или по электронке подтверждать свой статус. А также быть на связи с карьерным советником (сотрудник центра занятости).

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