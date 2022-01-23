Власти Польши создали условия для заробитчан. Это сделали с целью увеличения потоков трудовых мигрантов в страну

С января 2022 года вступают в силу новые правила для работников. Они увеличивают количество вакансий и упрощают работу. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Численность трудовых мигрантов, в том числе из Украины, на польских предприятиях и сфере услуг растет с каждым днем. В январе Польша создала условия для заробитчан – увеличила количество вакансий на 37,3% (по сравнению с 2021 годом). Об этом рассказали в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Кроме того, положительно сказался рост потока рабочей силы из Украины в Польшу. А также увеличение срока выдачи разрешений на работу. Так, с 29 января 2022 года трудовым мигрантам будут выдавать разрешения на трудовую деятельность на территории Польши сроком до двух лет (ранее разрешение действовало максимум год).

“Возможность получить разрешение на срок до двух лет открывает больше возможностей для украинцев – стабильная и высокооплачиваемая работа, карьерный рост, а значит, и шансы интегрироваться в Польше для тех, кто здесь хочет остаться жить. Многое будет зависеть от того , как теперь изменения в законодательстве польские ведомства будут внедряться на практике”, – объяснили в Gremi Personal.

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