Погода в Украине – резко потеплеет, но снегопады не прекратятся

Погода в Украине на этой неделе испортилась, однако уже через несколько дней в стране резко потеплеет. Какой прогноз дают синоптики

Столбики термометров ночью поднимутся с -15 до -1 градуса. Снегопады не отступят, и солнечных дней пока не предвидится. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

По словам народного синоптика Наталки Диденко, оттепель начнется в четверг, 27 января. На востоке потеплеет уже в выходные, 29-30 января. В западных областях потеплеет уже в среду, 26 января. Там днем ​​синоптик прогнозирует до 0…5 градусов.

Диденко отметила, что последняя неделя января в Украине будет преимущественно влажной и со значительными колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха. Снег в течение недели будет периодически выпадать, хотя и с прояснениями.

Согласно прогнозу “Укргидрометцентра”, 26 января по всей Украине будет облачно, столбики термометров днем ​​покажут от 0 до -5 градусов. Холоднее всего ожидается на востоке – до -3…-6 градусов. В Киеве синоптики передают от 0 до -2 градуса днем ​​и до -6…-8 градусов ночью. Днем и ночью ожидаются снегопады, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В четверг, 27 января, в восточных областях столбики термометров опустятся днем ​​до -6…-8 градусов, ночью – до -11…-13 градусов. Осадки в виде снега ожидаются во всех областях, кроме южных и восточных. Днем на западе будет от -1 до 1 градуса, в центральных северных областях температура опустится до -1…-6 градусов днем ​​и до -10…-12 градусов ночью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В пятницу, 28 января, погода в регионах особо не изменится. Утеплится только на востоке. Там синоптики передают днем ​​от -2 до -4 градусов. В остальных областях ожидается от -1 до 1 градусов днем, и от -1 до -4 градусов ночью. Без осадков ожидается только на юге. В остальных регионах синоптики обещают снегопады. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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