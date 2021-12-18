Подключение к 5G – вскоре смартфоны не нужно будет заряжать

Технический прогресс не стоит на месте. Вскоре смартфоны не надо будет ставить каждый день на зарядку благодаря подключению к 5G

Батареи гаджетов будут брать энергию благодаря подключению к мобильной сети пятого поколения 5G. Первые испытания уже стартовали в Японии. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В Японии запустили новый современный проект, который может кардинально изменить сферу сотовой связи. На территории государства разместят 200 базовых станций 5G, которые будут работать на частоте 28 гигагерц. Уменьшение мощности позволит снизить негативное влияние радиоволн на людей и другие живые организмы.

Чтобы зарядить смартфон, любой может подойти к базовой станции, которые будут установлены в местах общественного пользования. Например, в торгово-развлекательных центрах.

На сегодняшний день существуют беспроводные зарядки и детекторные приемники для прослушивания радиостанций, которые не требуют подключения к электросети для пополнения заряда батареи. Это означает, что смелый японский проект является очень реальным и в будущем может быть осуществлен по всему миру.

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