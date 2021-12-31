Почему падает зрение – врачи назвали неожиданную причину

Зрение может терять остроту и становиться расплывчатым постепенно, поэтому долго не вызывать волнения у человека, а может начать резко падать. Названы основные причины возникновения проблем с глазами

В современном мире, когда человек большую часть времени проводит за компьютером, не выпускает из рук смартфон или планшет, люди нередко жалуются на снижение остроты зрения. Человеку становится сложнее фокусировать зрение, контуры предметов размываются, меняется цветовосприятие, может ощущаться сухость глаз и даже головные боли. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Подобные симптомы возникают, если глаза получают длительные и чрезмерные нагрузки. Человеческий глаз должен большую часть времени смотреть вдаль. Работа и развлечения в гаджетах приводят к сильному перенапряжению глазных мышц, ухудшают рефракцию и, как следствие, зрение значительно ухудшается. Первая помощь при нарушении остроты зрения – отдых!

Спрячьте все девайсы, откажитесь от чтения книг и просмотра телевизора. Отправляйтесь на улицу и долго гуляйте по свежему воздуху. После полноценного отдыха ясное зрение вернется.

Составьте график работы за компьютером и отдыхом. Возьмите себе за правило – каждый час после 45 минут работы, чтения или просмотра фильмов на экране гаджета вы должны отдыхать 15 минут.

Важно! При возникновении каких-либо проблем с остротой зрения необходимо посетить офтальмолога. Только опытный врач может определить причины ухудшения работы зрительного органа и назначить адекватную терапию.

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