Почему из-за погоды болят суставы – мнение врачей

Многие метеозависимые люди отмечают, что у них болят суставы из-за погоды. Специалисты не согласны с этим доказательством, ведь на самом деле боль возникает вовсе не из-за скачков температуры, а из-за других не менее важных погодных факторов.

Настоящую причину боли в суставах рассказал врач-ревматолог Дмитрий Каратеев в разговоре с журналистами. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Голос.ua.

Специалист объяснил, что усиление боли связано не с морозами или жарой, а скорее с высокой влажностью и низким атмосферным давлением.

Эксперт отметил, что подобный феномен характерен для людей из разных климатических зон. Боль в суставах наблюдается у людей в Китае или Марокко, где зимой температура составляет около 10-15 градусов тепла. Но при этом Каратеев объяснил, что более важные факторы, связаны с влажной погодой – высокая влажность и низкое атмосферное давление.

По мнению специалиста, именно эти факторы оказывают непосредственное влияние на сосудистый тонус в организме и непосредственно на суставы, поэтому боль усиливается. Каратеев уточнил, что более 60% людей, страдающих остеоартритом, остеоартрозом и ревматоидным артритом, оказываются метеочувствительными. Реже подобный феномен может наблюдаться у людей с проблемами в спине или тазобедренном суставе.

Кроме того, ревматолог отметил, что погода – не единственное, что может вызвать боль. Он подчеркнул, что на это может влиять хроническое раздражение болевых рецепторов. К тому же в плохую погоду у людей снижается активность, что в свою очередь может проявляться в болях суставов.

По словам Каратеева, единого подхода к решению этой проблемы нет. Ревматолог рекомендует больше двигаться, заниматься лечебной физкультурой, а пациентам, у которых боль возникает на фоне психологического состояния, он посоветовал принимать успокаивающие средства.

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