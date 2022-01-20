Почему дорожает сливочное масло и когда цены стабилизируются

В Украине ожидается очередной виток повышения цен на сливочное масло отечественного производства. Потребителям рассказали, почему продукт начал быстро дорожать в последние годы, и когда цены наконец-то стабилизируются

Из-за роста тарифов на энергоносители, сокращения производства молока и увеличения налоговых ставок в Украине объемы производства сливочного масла снижаются. Однако это не главные причины скачкообразного роста цен на продукцию украинских масличных заводов. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Основная причина увеличения стоимости сливочного масла в Украине – это постоянно растущий активный экспорт. За границу вывозится львиная доля производимой страны сливочного масла.

В декабре 2021 года крупные партии продукта были вывезены в Азербайджан, Грузию, Израиль, Казахстан и Молдову. За последний месяц прошлого года Украина отправила на экспорт более полутора тысяч тонн сливочного масла.

В ближайшее время объемы экспорта вряд ли будут снижаться, а цены на сливочное масло будут расти, пока зарубежным производителям не станет выгодно поставлять продукт на украинский рынок. Только тогда стоимость сливочного масла в Украине может стабилизироваться. Об этом предупреждают экономические эксперты.

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