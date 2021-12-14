Государственный “Приватбанк” в партнерстве с Visa запускают “Терминал” – приложение для приема бесконтактных платежей собственным смартфоном

Об этом сообщает пресс-служба банка. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Бизнес Цензор

“Приватбанк” в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске в Украине решение “Терминал” на основе Tap to Phone – технологии, которая превращает современные смартфоны или планшеты на базе операционной системы Android, оснащенные NFC-чипом, в полноценный POS-терминал. Отныне, любой бизнес будет иметь возможность приобщиться к цифровой экономике – достаточно лишь скачать необходимое приложение, – говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться, предприниматели должны скачать приложение “Терминал”. Затем зарегистрироваться и указать все необходимые данные. Для использования “Терминала”, мобильный телефон или планшет на базе Android 8.0 и выше, должен быть оснащен NFC-чипом с выключенным root-доступом (правами суперпользователя) или доступом разработчика.

“Отныне для подключения к настоящему эквайрингу не нужно ничего дополнительно делать и ждать. Полноценным POS-терминалом может стать обычный смартфон. И это очень выгодное решение: комиссия за эквайринг при использовании приложения “Терминал” составит всего 1,7%”, – прокомментировал заместитель председателя правления “Приватбанка” Разван Мунтеану.

Мобильное приложение “Терминал” разработала международная ИТ-компания IBA Group. Специалисты уделили особое внимание безопасности платежей и оснастили программу технологией PIN-on-Glass. Она защищает покупателя при вводе PIN-кода на большую сумму.

Tap to Phone построена на основе EMV – международного стандарта оплаты банковскими картами, когда каждая транзакция содержит динамическую криптограмму (“токен”), которую невозможно использовать повторно. Эта технология позволяет финансовым институтам и финтех-компаниям построить собственный эквайринг, предложив своим клиентам сервис приема оплаты на смартфон с такими же протоколами защиты, как у обычного POS-терминала. В то же время мобильные девайсы будут иметь дополнительный уровень биометрической аутентификации.

В банке отмечают, что приложение будет полезным в таких сферах как:

внешняя розничная торговля (ярмарки, выставки, фестивали, фуд-корты, “уличная” кофе и тому подобное);

развлечения (парки, аттракционы, сезонные зоны отдыха);

платежи в очереди, что уменьшают время на обслуживание клиентов;

парковочные площадки, уплата штрафов;

совместный сбор средств.

К тому же решение подходит для служб доставки, логистических компаний и почтовых сервисов, страховых агентов; ивент-агентств (организация концертов, праздников, и т. п), торговли товарами и услугами с нечастыми транзакциями.

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