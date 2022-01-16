Петра Порошенко решили не задерживать в аэропорту – в чем причина

На Банковой передумали задерживать главу ЕС Петра Порошенко. Он, скорее всего, сможет самостоятельно прийти в Печерский суд в 11:00

Завтра возвращается в Украину народный депутат, лидер Европейской солидарности и пятый президент Украины Петр Порошенко. Ему выдвинуто подозрение в госизмене относительно «угольного дела» пророссийского политика Виктора Медведчука.

В Офисе генерального прокурора еще в декабре подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения. Заседание назначено 17 января в 11:00. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ZN,UA

По информации источника в Офисе генпрокурора, Банковая все это время определялась со стратегией задержания Порошенко. Но не только желание сорвать лидеру «ЕС» телекартинку с многотысячной поддержкой в ​​момент задержания силовиками (команда основательно готовится к встрече лидера) стало ключевым в изменении решения Банковой.

По словам источника, есть проблемы с качеством решения Печерского суда, принятого за полчаса.

«В решении о задержании содержится ряд слабых процессуальных моментов, которые адвокаты могут легко разбить и этим подвергнуть сомнению все дело», – уточняет источник.



Поэтому народный депутат, скорее всего, получит возможность самостоятельно прийти в Печерский суд завтра в 11:00. И только если он не придет, прокуроры будут основания его задержать.

Безусловно, с учетом «качания» Банковой, решение в любой момент может быть изменено.

Что касается перспективы судебного заседания и меры пресечения для Петра Порошенко на период расследования, то по версии источника, его ждет круглосуточный домашний арест. Под которым сейчас находится его партнер по делу Виктор Медведчук.

“Сумма залога с 1 миллиарда гривен, скорее всего, взлетит до 100 миллионов”, – уточнил источник.

Подробности

20 декабря Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. По версии следствия, в 2014-2015 году президент Украины предпочел поставки угля из Африки поставки с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Координировал снабжение, вероятно, сам Медведчук.

Текст подозрения содержал ряд ошибок, а сам документ подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а заместитель Алексей Симоненко.

Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос 23 декабря, но политик уехал из страны, пообещав вернуться в январе. Его в ГБР пришли его представители.

Позже суд наложил арест на имущество Порошенко, включая давно переписанное на родственников. Под санкцию суда попали связанные с народным депутатом телеканалы “Прямо” и “5 канал”, однако в ГБР утверждают, что это никак не отразится на работе вещателей.

Порошенко подписали подозрение в государственной измене (видео)