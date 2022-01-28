Перевод часов на летнее время – когда и куда перевести стрелки

Традиционный перевод часов в 2022 году не отменялся. Переход проводится согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 г. №509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”

Несмотря на давние планы и попытки украинского правительства решить извечный вопрос о ежегодном переводе часов, пока так ничего и не изменилось. Следовательно, украинцам в 2022 году снова придется перенастраивать свои часы. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Сегодня.

Зачем переводят часы?

Распределять время на летнее и зимнее в Украине начали еще в 1981 году. А в 1996 законодательно регламентировали этот процесс. Такая практика впервые была введена в Британии с целью экономии электроэнергии.

Но со временем экономия свелась чуть ли не на ноль (1-3%), поскольку в современном мире изменилось развитие и распределение энергоресурсов. Перевод часов стал более номинальным, и многие страны от этого отказались.

Точная дата перевода часов на летнее время в 2022 году.

Перевод часов в Украине на летнее время-2022 ежегодно проводится в последнее воскресенье марта согласно вышеупомянутому постановлению Кабинета Министров Украины.

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого нужно стрелки часов перевести на 1 час вперед.

Это не значит, что нужно специально ночью вставать и хвататься за часы. Главное просто не забыть перевести стрелки часов утром 27 числа. Иначе можно попасть в неприятную или комическую ситуацию из-за опоздания.

Как запомнить, куда крутить стрелки

Для простого запоминания в день перевода времени вспомните простое мнемоническое правило:

В-В О-О

Оно означает: “Весной – Вперед, Осенью – Обратно”.

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