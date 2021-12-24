Перейдет ли Украина на празднование Рождества 25 декабря?

По новоюлианскому календарю празднование Рождества происходит 25 декабря. Что думают украинцы

Украина может перейти на празднование Рождества на 25 декабря: когда и почему.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю. По нему Рождество выпадает на 25 декабря, пока украинцы предпочитают 7 января.

Об этом сообщает NEWS T:ME, передает NNS.

Какие сроки прогнозируют

По словам Епифания, украинцы перейдут к этому в течение 10 лет. Но процесс должен проходить постепенно. Он добавил, что украинцев «стараются делить и по языку, и по религии». В этом году ситуация не изменится, потому что “храмы 25-го будут пустыми, а 7-го (января – УП) будут полными”.

“Будем прогнозировать, что на протяжении 10 лет. А дальше будем видеть. Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку надо будет исправить” – сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Причины

Отметим, что большая часть мира празднуют Рождество 25 декабря. Православные церкви и Украинская греко-католическая церковь отмечают его по юлианскому календарю 7 января (так называемому “старому стилю”, по которому и Новый год наступает только 14 января).

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