Пенсии работающим пенсионерам перечислят: стала известна дата

В Украине перечислят пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет намечен на апрель 2022 года. Мартовская индексация пенсий на работающих пенсионеров не будет распространяться

Об этом стало известно из информации от Минсоцполитики. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

В Украине в следующем году запланировано 12 этапов повышения пенсий. Первый из них стартует уже с 1 января. Он охватит инвалидов-чернобыльцев. Эту категорию граждан ожидают существенные повышения выплат. В частности, для инвалидов I группы минимальная пенсия вырастет более чем на 4 тысячи и составит 14 600 гривен. Большие повышения запланированы также для инвалидов-чернобыльцев второй и третьей групп.

Со временем в марте произойдет масштабное повышение пенсий – индексация. Этот процесс охватит почти все пенсии, получаемые гражданами Украины. Однако работающим пенсионерам в марте не будут индексировать выплаты.

Им пересмотрят пенсии в апреле. Выплаты будут пересмотрены с учетом увеличившегося стажа работы и с учетом новых зарплат. Хотя здесь возможны варианты. Если зарплата работающего пенсионера ниже той, которую он получал до выхода на пенсию, возможно, ему выгоднее не учитывать при пересмотре пенсии эту новую зарплату.

Новый размер пенсии работающим пенсионерам будет определяться путем умножения средней зарплаты на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров, впрочем, как и не работающих, будет происходить автоматически. Никаких отдельных заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно. Конечно, перерасчет производится только в том случае, если пенсионер работает официально, и с его зарплаты высчитывают все налоги и взносы.

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