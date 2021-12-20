“Пакунок малюка” -компенсацию можно теперь оформить через “Дию”

Заявку на денежную компенсацию за “пакунок малюка” можно будет оформить через сервис єМалятко в приложении “Дия”

Как сообщило Министерство цифровой трансформации, услугу уже запустили в действие. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте 24news.

Компенсацию можно оформить на портале Дия. Для получения средств нужно заполнить заявку онлайн лично родителю и открыть специальный счет “пакунок малюка”, на который будут зачисляться средства.

При этом оформить услугу смогут только те родители, которые выбрали деньги вместо пакета малыша в роддоме или отказались от него в управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Напомним, что размер компенсации за “пакунок малюка” составляет 6 300 грн в случае подачи заявления в декабре 2021 года. Средства можно использовать для приобретения детских товаров офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

Напомним, 1 января 2021 года в Украине возвратили “пакунки малюка” в натуральном виде. В прошлом году власти предложили заменить выдачу товаров для новорожденных денежной компенсацией в 5 тысяч гривен для покупки необходимого.

Эксперты ЮНИСЕФ раскритиковали такое решение и призвали Кабинет министров сохранить “пакунок малюка”.

Как оформить или перечислить пенсию на портале “Дия”: инструкция