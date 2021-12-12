Основные мобильные операторы урезают тарифы и скорость интернета

Из-за постоянно растущего объема интернет – трафика, в нашей стране все основные операторы мобильной связи станут постепенно ограничивать скорость интернета и тарифные пакеты

Безлимитный мобильный интернет, который декларируют в своих тарифных планах украинские операторы мобильной связи, на самом деле не такой уж и безлимитный.

Киевстар, Vodafone и lifeсell имеют определенные объемы трафика. После этого пользователи “безлимитного” интернета начинают испытывать трудности с доступом к всемирной сети. Им просто резко ограничивают скорость. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

А вскоре эту услугу вообще могут отменить, поскольку на самом деле в ней нуждается очень ограниченное количество клиентов. Возможно, ее оставят, однако стоить она будет дорого.

Уже сейчас ни один из трех крупнейших отечественных мобильных операторов (Киевстар, Vodafone и lifeсell) практически не предоставляет клиентам полностью безлимитного мобильного интернета. После достижения некого порогового значения трафика, мобильный оператор снижает клиенту скорость доступа к интернету. Об этом рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков.

Люди, которые заказывают тарифные планы с безлимитным мобильным интернетом, на самом деле в среднем используют около 21 гигабайта трафика. Так говорят представители мобильных операторов. Поэтому для них этот “безлимит” вписывается в конкретные рамки.

Каждый провайдер установил для разных тарифных планов свою верхнюю границу безлимитного мобильного интернета. При этом в Киевстар, например, говорят, что все-таки оставили один тарифный план, в котором не ограничены ни трафик, ни скорость.

По мнению телеком-эксперта Романа Химича, безлимитный мобильный интернет на сегодняшний день – не более, чем маркетинговый прием мобильных операторов. А на самом деле все уже лимитировано.

Но ” Lifecell ” несколько отличается от своих конкурентов, и не слишком ограничивает клиентов, поскольку средний объем интернет-трафика на одного абонента редко превышает 13 Гб: в “безлимитах” “Свободный Лайф” и “Platinum Лайф”, при отливе 50 Гб и 150 Гб соответственно, скорость упадет всего до 1 Мегабіту/секунду.

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